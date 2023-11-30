نيكاي الياباني يسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، ليسجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، إذ أدت الرهانات على وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها إلى ارتفاع الأسهم العالمية.

وتلقت الأسهم اليابانية دفعة من موسم أرباح قوي للشركات حل في وقت سابق من الشهر الجاري. وساعد انخفاض الين المصدرين وتجار التجزئة على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين بنجاح.

وارتفع نيكاي 0.5 في المئة إلى 33486.89 نقطة عند الإغلاق، وصعد في جلسة ما بعد الظهر، بعد أن أمضى معظم فترة الصباح على انخفاض طفيف.

وأدى ذلك إلى زيادة مكاسب المؤشر لهذا الشهر إلى 8.52 في المئة، وهي الأكبر منذ نوفمبر 2020.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.44 في المئة، خلال الجلسة، ليحقق مكاسب شهرية 5.38 في المئة.

ووصل نيكاي إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً، عند 33853.46 نقطة، في 20 نوفمبر.

وأصبحت أسهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر رابح بالنسبة المئوية، وبالنقاط على المؤشر، بعدما ارتفعت 4.32 في المئة.

وزاد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.94 في المئة الليلة الماضية، مقارنة بأداء متباين للغاية لمؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسة.

وسجلت أسهم شركات الشحن أفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، بعدما ارتفعت 2.01 في المئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 133 سهماً، وانخفض 87، واستقر خمسة.

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