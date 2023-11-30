سهم تاتا تكنولوجيز يقفز 180 % في أول جلسات تداوله بالهند

المصدر: مومباي - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت سهم «تاتا تكنولوجيز» بنسبة تجاوزت الضعف، في أولى جلسات تداوله في مومباي، ليتجه نحو تحقيق أفضل أداء لسهم في أول يوم تداول، لشركة في الهند بمثل هذا الحجم.

ارتفع سعر السهم إلى 1400 روبية، مقابل سعر الطرح الذي بلغ 500 روبية. وقد تمت تغطية الاكتتاب الأسبوع الماضي بمعدل 69 مرة في أسهم الطرح الأولي للشركة، التي بلغت قيمتها 30.4 مليار روبية (365 مليون دولار)، مع إقبال المستثمرين بكثافة على وحدة الأبحاث الهندسية التابعة لشركة «تاتا موتورز»، صانعة سيارات جاغوار لاند روفر.

يأتي هذا الطرح الأولي للاكتتاب العام، فيما تسجل الهند رقماً قياسياً لعمليات إدراج الأسهم بالبورصة في عام 2023، مدفوعة بانتعاش أسواق الأسهم، والتفاؤل إزاء نمو الاقتصاد في البلاد. وقد بلغت هذه الدفعة نقطة الذروة في الأسبوع الماضي، عندما سجلت الطروح الأولية للأسهم في خمس شركات مصدرة، من بينها «تاتا تكنولوجيز»، طلبات اكتتاب بقيمة مجمعة بلغت 2.5 تريليون روبية.

توفر مجموعة «تاتا تكنولوجيز» خدمات تنموية وأبحاثاً هندسية، بالإضافة إلى تطوير المنتجات والحلول الرقمية للشركات الصناعية العالمية، والموردين الرئيسين لها. وتتطلع الشركة إلى التوسع في قطاعات الفضاء والنقل والمواصلات والسيارات الكهربائية.

تغطي شركة صناعة السيارات التابعة لها نحو 70 % من إجمالي المبيعات، ومن بين أهم عملائها «تاتا موتورز» و«جي إل آر» (JLR)، علاوة على ظهور شركة «فينفاست» الفيتنامية بين عملائها الكبار.

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