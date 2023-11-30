ارتفاع متوسط السن المتوقع في أمريكا بعد عامين من الانخفاض

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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ارتفع متوسط السن المتوقع للأمريكيين في 2022 بعد عامين من انخفاض حاد، لكنه رغم ذلك لم يعد إلى مستواه قبل جائحة كوفيد 19، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في تقديرات أولية أن متوسط السن المتوقع عند الولادة في الولايات المتحدة ارتفع 1.1 سنة بين عامي 2021 و2022 وبلغ 77.5 عاماً.

وأضافت في بيان «هذا الارتفاع... يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد 19».

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع «لا يعوض تماماً خسارة 2.4 سنة في متوسط السن المتوقع بين عامي 2019 و2021 والتي نتجت بشكل رئيسي عن ارتفاع معدل الوفيات بسبب كوفيد 19»، وفق «سي دي سي». وقبل كوفيد، كان يتوقع أن يعيش الأمريكيون حتى سن 78.8 عاماً.

في الوقت نفسه، سجلت زيادة في عدد الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، ما حد جزئياً من مفاعيل انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد 19 العام الماضي، كما أوضحت المراكز الأمريكية.

وفي تقرير منفصل، قالت السلطات الصحية الأمريكية إن عدد حالات الانتحار واصل الارتفاع في العام 2022 وبلغ 50 ألف حالة تقريباً، أو 14.3 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو الأعلى منذ العام 1941، وفقاً للأرقام الأولية. وارتفع معدل الانتحار بشكل حاد في الولايات المتحدة منذ العام 2000 رغم تسجيله انخفاضاً بسيطاً عامَي 2019 و2020.

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