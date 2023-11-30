دراسة: النساء يشغلْنَ ثلث الوظائف السياسية في ألمانيا

المصدر: (برلين - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة «كوادريجا» ومجلة «بوليتيك أوند كوميونيكاسيون»، أن النساء تشغل فقط ثلث الوظائف السياسية في ألمانيا.

وجاء في التقرير إن 33.1% من «مناصب صنع القرار» في ألمانيا تشغلها النساء. ولا تشمل هذه المجالات السياسيين أنفسهم فحسب، بل تشمل أيضاً مناصب قيادية في الصحافة السياسية والجمعيات التجارية والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية.

وبحسب البحث الذي أجرته المؤسسة التعليمية والمجلة في برلين، والذي أتيح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن نسبة النساء هي الأعلى في مجال الصحافة السياسية.

وتمثل النساء في المجمل 42.2% من رؤساء مكاتب السياسة ومكاتب التحرير الرئيسية في 30 وسيلة إعلامية.

يشارك عدد قليل من النساء في السياسة نفسها، حيث إن النساء يمثلن نسبة 35.2% فقط من أعضاء البرلمان الألماني (بوندستاج).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز