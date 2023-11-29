أسهم التكنولوجيا تتصدر قائمة «غولدمان ساكس» في 2024

المصدر: نيويورك - وكالات

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كشف تقرير جديد عن قائمة بنك «غولدمان ساكس» لأفضل 10 أسهم للعام 2024، وسط سيطرة الضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل ترقب متى سيبدأ الفيدرالي الأمريكي في التخفيف من التشديد النقدي بعد سلسلة من الارتفاعات في معدلات الفائدة أدت إلى موجة تقلبات في وول ستريت خلال السنتين الماضيتين.

وبدعم من الزخم المتزايد في الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، تصدرت شركات التكنولوجيا، وتحديداً الشركات السبع الكبرى، المشهد والصحف الاقتصادية كونها الداعم الأساسي لنمو المؤشرات الأمريكية في 2023، مما زاد من التساؤل بشأن أداء تلك الأسهم خلال العام المقبل.

بحسب تقرير لـ«ياهوو فاينانس»، لأفضل الأسهم للعام 2024 لـ«غولدمان ساكس»، فقد جاءت بحسب الترتيب أبل ومايكروسوفت ونفيديا وأمازون وفيزا وتسلا وأمريكانا وألفابيت وميتا وديكسكوم.

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