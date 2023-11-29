وفاة الملياردير تشارلي مونغر الذراع الأيمن لوارن بافيت عن عمر 99 عاماً

المصدر: دبي - وكالات

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توفي الملياردير تشارلي مونغر، المستثمر الذي جمع ثروة حتى قبل أن يصبح الذراع الأيمن لوارن بافيت في بيركشاير هاثاواي، وذلك عن عمر يناهز 99 ‏عاماً.‏

توفي مونغر، وفقاً لبيان صحافي صادر عن بيركشاير هاثاواي، حيث أفادت الشركة أن عائلة مونغر أبلغوها بأنه توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا. وكان سيبلغ 100 عام في يوم رأس السنة ‏الميلادية.‏

وقال بافيت في بيان: «لم يكن من الممكن بناء شركة بيركشاير هاثاواي للوصول إلى وضعها الحالي دون إلهام تشارلي وحكمته ومشاركته».‏

وتولى مونغر منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، كما عمل محامياً ‏عقارياً وصحافياً، وعضواً في مجلس إدارة ‏Costco، ومعمارياً.‏

وفي أوائل عام 2023، قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار - وهو مبلغ كبير ‏بالنسبة لكثير من الناس ولكنه أقل بكثير من ثروة بافيت التي تقدر بأكثر من 100 ‏مليار دولار.‏

وكان مونغر، الذي كان يرتدي نظارات سميكة، قد فقد عينه اليسرى بعد مضاعفات ‏ناجمة عن جراحة إزالة المياه البيضاء في عام 1980.‏

شغل مونجر منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ‏Wesco Financial‏ من عام 1984 إلى عام 2011، عندما قامت شركة ‏Berkshire‏ ‏التابعة لبافيت بشراء الأسهم المتبقية في ‏Wesco‏ التي يقع مقرها في باسادينا ‏بولاية كاليفورنيا.‏

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