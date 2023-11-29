أوروبا تعترض على شراء أمازون لـ «آي روبوت» للمكانس الكهربائية

المصدر: بروكسل - (د ب أ)

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قالت المفوضية الأوروبية، إنها ترى أن استحواذ شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية على شركة «اي روبوت» المنتجة للمكانس الكهربائية الآلية يشكل تهديداً محتملاً للمنافسة.

وأبدت المفوضية في بيان، اعتراضاتها التي أرسلتها إلى الشركة الأمريكية، أنه في أعقاب الاستحواذ سيكون لدى أمازون المصلحة الاقتصادية والفرصة لعرقلة منافسي شركة «آي روبوت». وقالت إن سوق أمازون تعد قناة مبيعات مهمة بشكل خاص للمتنافسين في ألمانيا.

وفي رد فعل أولي، قالت أمازون: «نواصل العمل خلال العملية مع المفوضية الأوروبية ونركز على الرد على أسئلتها وعلى أي مخاوف محددة في هذه المرحلة».

يذكر أن «آي روبوت»، التي تواجه منافسة شديدة توفر منتجات عملية ومبتكرة. وأضافت: «نعتقد أن أمازون يمكن أن تقدم لشركة مثل «آي روبوت» الموارد لتسريع الابتكار والاستثمار في الخصائص المهمة مع خفض الأسعار».

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