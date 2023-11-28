الأسهم الأمريكية تترقب.. وتصريحات لاجارد تتلاعب بالأسواق «الأوروبية»

المصدر: عواصم - (رويترز)

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انخفضت مؤشرات الأسهم في وول ستريت خلال التداولات اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من المكاسب القوية خلال الشهر مع ترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما تقدم بعض المؤشرات على مسار سعر الفائدة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 1.34 نقطة في حين انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.88 نقاط، أو ما يعادل 0.11 بالمئة، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 16.39 نقطة، أو 0.12 بالمئة.

الأوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية لجلسة ثانية اليوم الثلاثاء بعد أرباح قوية حققتها في نوفمبر بعد أن فندت أحدث تصريحات لصناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مع تراجع أسهم ذات ثقل في السوق مثل نوفو نورديسك وإل.في.إم.إتش بأكثر من اثنين بالمئة.

ولا يزال المؤشر في الطريق نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ يناير، بفضل توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمركزي الأوروبي قد انتهت من رفع أسعار الفائدة ويمكن أن تبدأ في التيسير النقدي العام المقبل.

لكن رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد قالت إن معركة البنك للسيطرة على نمو الأسعار لم تنته بعد.

وسيركز المستثمرون على مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع بما في ذلك أرقام التضخم في منطقة اليورو ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل بالنسبة للاحتياطي الاتحادي، للحصول على دلالات عن مسار السياسة النقدية.

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