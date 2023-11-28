حامد بن زايد يبحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة المتحدة

المصدر: لندن - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار في أعمال قمة الاستثمار العالمي، التي تستضيفها لندن. والتقى سموه على هامش مشاركته في القمة- كلاً على حدة- ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة، وجيريمي هنت وزير الخزانة، وكيمي بادينوك، وزيرة الأعمال البريطانية.

وبحث سموه- خلال لقاءاته المسؤولين البريطانيين- العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وفرص تنمية التعاون المشترك، وتعزيز آفاقه في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع البلدين.

حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويشارك في القمة حوالي 200 من أبرز الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين الحكوميين الرواد على مستوى العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز