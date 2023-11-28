نزيف للنفط وتوهّج للذهب

المصدر: لندن – وكالات

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واصلت أسعار النفط تراجعها أمس للجلسة الرابعة مع ترقب المتداولين نتائج اجتماع «أوبك+» المؤجل إلى 30 الجاري فيما توهج بريق الذهب مسجلاً أعلى مستوياته في 6 أشهر.

وفي التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.66% أو 53 سنتاً إلى 80.05 دولاراً للبرميل، بعدما انخفضت بأكثر من 2% على مدار الجلسات الثلاث السابقة، وانخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم يناير 0.75% أو 57 سنتاً عند 74.97 دولاراً. وقبيل اجتماع «أوبك+» المرتقب، يرى محللو «آي إن جي» أن معنويات سوق النفط لا تزال سلبية نظراً للخلاف داخل المجموعة في حصص الإنتاج. وارتفعت أسعار الذهب لتتداول العقود الآجلة أعلى مستوى 2010 دولارات للأوقية مع تزايد التوقعات بانتهاء الاحتياط الفيدرالي من رفع الفائدة.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.51% أو 10.3 دولارات عند 2013.3 دولاراً. وزادت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 1.59% عند 25.09 دولاراً، وارتفع السعر الفوري للبلاتين عند 938.06 دولاراً.

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