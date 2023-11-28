مسؤول «ميتا» على قوائم المطلوبين الروسية!

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وضعت روسيا، المتحدث باسم شركة «ميتا»، آندي ستون، على قائمة المطلوبين. وتصنف روسيا عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي «ميتا»، على أنها «منظمة متطرفة» منذ أكتوبر 2022. ويتيح ذلك التصنيف للسلطات الروسية المحلية، اتخاذ إجراءات قانونية حيال مستخدمي المنصات المرتبطة بـ «ميتا» في البلاد.

وبإدراجه بقائمة المطلوبين، يتم وضع اسم ستون بقاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية للأشخاص المطلوبين، وذلك بتهمة انتهاك القانون الجنائي.

ولم تحدد السلطات الروسية، تفاصيل التهمة الموجهة لمدير الاتصالات في الشركة الأم لـ «فيسبوك» و«واتساب». ويشار إلى أنه تم حظر فيسبوك وإنستغرام في روسيا منذ العام الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدأت أواخر فبراير 2022.

ولا يمكن للمستخدمين داخل روسيا الوصول إلى المنصتين المذكورتين، بدون استعمال الشبكة الافتراضية vpn، كذلك الحال لمنصة X. (موسكو - وكالات)

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