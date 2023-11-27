وفاة نائب رئيس أكبر بنك حكومي في روسيا بأزمة قلبية عن 42 عاماً

المصدر: موسكو - (د ب أ)

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توفي نائب رئيس أكبر بنك حكومي في روسيا نيكولاي باسيف بشكل مفاجئ. وقالت تقارير رسمية إن باسيف «42 عاماً» فارق الحياة اليوم الاثنين إثر إصابته بأزمة قلبية.

وأعلن مصرف «سبيربنك» وفاة باسيف في بيان صحفي. وكان باسيف مسؤولاً عن قطاع العملاء الخاصين والعقارات في البنك لمدة 12 عاماً قبل تعيينه نائباً لرئيس البنك في ديسمبر 2022، بعد أقل من عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سبيربنك في صيف عام 2022 رداً على الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وبسبب ضغوط العقوبات الغربية، أعلنت البنوك الروسية تراجع أرباحها بأكثر من 90 % في 2022، أول عام للحرب.

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