الأسهم الأمريكية مستقرة و«الأنظار» على تلميحات «الاحتياطي»

المصدر: نيويورك - وكالات

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استقرت الأسهم الأمريكية دون تغيير كبير قبل بيانات تتعلق بالتضخم الأساسي، وتعليقات من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 13.71 نقطة، أو ما يعادل 0.04 في المئة، كما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.48 نقاط أو 0.1 في المئة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 11.55 نقطة أو 0.08 في المئة.

ويظهر أحدث استطلاع للأسر، أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن نسبة غير مسبوقة من المستهلكين يقولون: «إنه من الصعب للغاية الحصول على الائتمان».

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، في مذكرة للعملاء يوم الأحد: «عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يصبح من الصعب على المستهلكين الاقتراض».

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