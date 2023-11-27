ريشي سوناك ينفي خططاً اقتصادية لبداية جولة من التقشف في بريطانيا

المصدر: لندن - (د ب أ)

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نفى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن تكون خططه الاقتصادية على وشك أن تقدم جولة جديدة من التقشف، حتى على الرغم من أن هيئة الرقابة المالية الرسمية حذرت من أن استراتيجيته لخفض الضرائب تفترض ضغطاً كبيراً في الخدمات العامة المترهلة.

وقال سوناك في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن «أي تعليق أو اتهام بأن ذلك ما سيحدث هو ببساطة مجرد اتهام لا أساس له من الصحة».

وقال إن «الحكومة تنفق بالفعل الكثير من أموال الناس. أفضل التركيز على الكفاءة في القطاع العام وإعطاء الأولوية لخفض الضرائب على الناس بدلاً من إنفاق الحكومة المزيد من أموالهم».

وتحدث سوناك قبل قمة الاستثمار العالمي البريطانية في لندن، التي من المتوقع أن يكون من بين المشاركين فيها، المدير التنفيذي لمجموعة بلاكستون ستيفن شوارزمان، والمدير التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس آند كو العملاق، جامي ديمون.

وقالت الحكومة إنها تعتزم الكشف عن استثمارات جديدة بالقمة بقيمة 29.5 مليار جنيه إسترليني (37.2 مليار دولار)، على الرغم من أن 10 مليارات إسترليني من هذه الاستثمارات قد تم الإعلان عنها بالفعل.

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