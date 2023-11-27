حالات الإفلاس الكبرى بين الشركات بألمانيا تقترب من مستويات عام 2020

المصدر: هامبورج - (د ب أ)

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كشفت نتائج دراسة لشركة التأمين الائتماني «أليانز تريد» الألمانية عن تزايد حالات الإفلاس الكبرى في قطاع الأعمال الألماني.

وقال ماكسيمه ليميرله خبير الإفلاس في «أليانز تريد» إن «حالات الإفلاس الكبرى عادت في هذا العام، وهي في طريقها إلى الوصول إلى المستوى القياسي الذي سجلته في عام 2020».

وأضاف ليميرله أن العام الحالي شهد حتى الآن عدداً كبيراً من حالات الإفلاس الكبرى على نحو خاص في قطاع تجارة الأزياء والمستشفيات وصناعة الماكينات.

تجدر الإشارة إلى أن «أليانز تريد» تُعَرِّف حالات الإفلاس الكبرى بأنها الحالات التي تتعلق بشركات لا تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون يورو.

وأوضحت نتائج الدراسة أن عدد حالات الإفلاس الكبرى في ألمانيا وصلت إلى 45 حالة في أول تسعة شهور من العام الحالي وأن هذا العدد متجه إلى المستوى القياسي في عام 2020.

وللمقارنة، وصل عدد هذه الحالات في نفس الفترة من عام 2022 إلى 26 حالة أي أقل بمقدار يزيد على الثلث مقارنة بعددها في 2023، بينما وصل هذا العدد إلى 17 حالة فقط في عام 2021.

وقال ليميرله: «شهد عام 2020 تسجيل أعلى مستوى من هذه الحالات منذ عام 2016 حيث وصل عدد هذه الحالات في مجمل عام 2020 إلى 58 حالة، فيما وصل عدد هذه الحالات إلى 44 حالة في أول تسعة شهور من ذلك العام».

وأظهرت نتائج الدراسة أن الشهور التسعة الأولى من العام الحالي شهدت 12 حالة إفلاس كبرى لشركات تعمل في مجال النسيج وتجارة الأزياء فضلاً عن إفلاس ستة مستشفيات.

وكتب خبراء «أليانز تريد» أن هذه النتائج «تتوافق مع صورة الوضع الذي أعده معهد المستشفيات الألماني (دي كيه آي) والذي أشار إلى أن ثلثي المستشفيات الألمانية وصفت وضعها المالي الحالي بالسيئ أو بالسيئ للغاية، فيما وصلت هذه النسبة إلى مستوى أكبر بين المستشفيات متوسطة الحجم».

وشهدت الشهور التسعة الأولى من العام الحالي خمس حالات إفلاس كبرى في قطاع صناعة الماكينات وأربع حالات في مجال صناعة المعادن وثلاث حالات في مجال البناء.

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