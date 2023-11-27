ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهرين مع انخفاض الدولار

المصدر: (رويترز)

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ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الدولار، اليوم الاثنين، رغم أن بعض العزوف عن المخاطرة حد من خسائر العملة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين إشارات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل، لتحديد مسار السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

والأسبوع الجاري حافل بأحداث مثل اجتماع أوبك+ المؤجل، وصدور بيانات من مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وكذلك قراءات التضخم في منطقة اليورو وأستراليا، واتخاذ البنك الاحتياطي النيوزيلندي قراراً بشأن أسعار الفائدة، وصدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، إلى 1.2620 دولار، ليواصل مكاسب الأسبوع الماضي، بعد بيانات أظهرت أن الشركات البريطانية أعلنت بشكل غير متوقع، عودة هامشية للنمو في نوفمبر، بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.

وقالت كارول كونج خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي «يشير ذلك إلى متانة الاقتصاد البريطاني، رغم تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية بشكل صارم للغاية.. لكننا ما زلنا نتوقع أن يضعف الاقتصاد البريطاني ويعاني من ركود قصير الأمد».

ويتجه الجنيه الإسترليني صوب تحقيق مكاسب بنحو 3.8 % خلال الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية له خلال عام.

وفي ما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار 0.32 في المئة إلى 148.97 يناً، بينما ارتفع اليورو 0.2 في المئة، إلى 1.0952 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.12 في المئة إلى 103.31 نقاط، ويتجه نحو خسارة شهرية تزيد على ثلاثة في المئة، ليسجل أسوأ أداء له في عام.

ولا يزال المتعاملون العائدون من عطلة عيد الشكر في أواخر الأسبوع الماضي، يترقبون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها، وحولوا انتباههم إلى الموعد الذي يمكن أن يتم فيه أول خفض لأسعار الفائدة، ومن المرجح أن يقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مزيداً من الدلائل على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 23 في المئة تقريباً، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية اعتباراً من مارس المقبل.

وتخلى الدولار الأسترالي عن بعض خسائره على مدى اليوم، وانخفض في أحدث تعاملات 0.03 في المئة، إلى 0.6583 دولار. وكان قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، عند 0.6595 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13 في المئة، إلى 0.6074 دولار.

وانخفض اليوان بعد مكاسب على مدى خمس جلسات متتالية، وسجل في أحدث التعاملات داخل الصين 7.1550 مقابل الدولار.

وتراجع اليوان خارج الصين 0.2 في المئة تقريباً، إلى 7.16 مقابل الدولار.

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