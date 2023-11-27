المؤشر نيكاي الياباني يغلق منخفضاً وسط حالة من الحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً، اليوم الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة، ما دفعهم إلى بيع الأسهم لجني الأرباح.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.53 في المئة، ليغلق عند 33447.67 نقطة. وكان المؤشر قد استهل تداولات الجلسة على ارتفاع، وصعد 0.6 % في وقت سابق من الجلسة، قبل أن يتخلى عن مكاسبه، مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.38 في المئة، إلى 2381.76 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر، في جلسة تداول قصيرة يوم الجمعة، بسبب عطلة، وسط انخفاض حجم التداول والمؤثرات، مع ترقب المستثمرين بداية موسم التسوق بحثاً عن مؤشرات على مرونة المستهلكين.

وتراجع سهم سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 1.69 في المئة، ليكون المؤثر الأكبر على المؤشر نيكاي، كما انخفض سهم كيوسيرا لصناعة الخزف 1.9 في المئة.

وصعد سهم كاو لمستحضرات التجميل 2.42 في المئة، ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، وتبعه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بارتفاع 2.29 في المئة.

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