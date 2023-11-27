أداء فاتر لأسهم أوروبا.. وقطاع الطاقة يسجل أكبر خسائر

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استقرت الأسهم الأوروبية، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم الطاقة.

وبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً خلال التداولات، في حين انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني، بأكبر قدر بين نظرائه الأوروبيين.

وهبطت أسهم الطاقة 0.8 في المئة، بعد تراجع أسعار خام برنت، متجهة صوب 80 دولاراً للبرميل، مع ترقب المستثمرين لاجتماع أوبك+ المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للتوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى 2024.

وسجل سهم شركة (إيه.دي.بي) المشغلة للمطارات، أدنى مستوى في شهر تقريباً، متراجعاً 5.9 %، لينزلق إلى قاع المؤشر ستوكس.

وحقق موقع رايتموف الإلكتروني للعقارات أكبر مكاسب، إذ ارتفع سهمه 5.5 %، بعد أن رفع التوقعات لمتوسط ​​الإيرادات السنوية لكل معلن.

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