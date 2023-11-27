المتحدث باسم ميتا على قائمة المطلوبين في روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

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وضعت روسيا، الأحد 26 نوفمبر، المتحدث باسم شركة «ميتا»، آندي ستون، على قائمة المطلوبين.

تصنف روسيا عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي «ميتا»، على أنها «منظمة متطرفة» في البلاد، منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2022.

ويتيح ذلك التصنيف للسلطات الروسية المحلية، اتخاذ إجراءات قانونية متشددة حيال مستخدمي المنصات المرتبطة بـ «ميتا» في البلاد.

وبإدراجه بقائمة المطلوبين، يتم وضع اسم ستون بقاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية للأشخاص المطلوبين، وذلك بتهمة انتهاك القانون الجنائي.

ولم تحدد السلطات الروسية تفاصيل التهمة الموجهة لمدير الاتصالات في الشركة الأم لـ «فيسبوك» و«واتساب».

ويشار إلى أنه تم حظر فيسبوك وإنستغرام في روسيا منذ العام الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بدأت في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022.

ولا يمكن للمستخدمين داخل روسيا الوصول إلى المنصتين المذكورتين، بدون استعمال الشبكة الافتراضية vpn، كذلك الحال بالنسبة لمنصات أخرى تنتقد الحكومة الروسية، من بينها منصة X.

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