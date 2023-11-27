"روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"... القرارات التي تحدد المستقبل

المصدر: قازان - البيان

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تفتح دول العالم الإسلامي فرصا جديدة للتنمية الاقتصادية وتطوير الأعمال والتجارة بالشراكة مع روسيا، من خلال المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان" الذي يمثل منصة رئيسية لمناقشة واتخاذ قرارات مشتركة حول التعاون التجاري والثقافي متبادل المنفعة.

يعقد منتدى قازان 2024 في الفترة ما بين 14 و 19 مايو2024 في عاصمة جمهورية تتارستان، مدينة قازان في مركز قازان إكسبو الدولي للمعارض، بمشاركة كبار الخبراء والإخصائيين الدوليين في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

يهدف منتدى قازان 2024 إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والتعليمية والاجتماعية والثقافية بين دول منظمة التعاون الإسلامي ومناطق الاتحاد الروسي، وكذلك دعم تطوير المؤسسات المالية الإسلامية في روسيا والعالم. ومن نتائج المنتدى تبادل الخبرات واتخاذ القرارات بشأن تنفيذ المشاريع والبرامج الدولية المشتركة ذات المنفعة المتبادلة.

الموضوعات الرئيسية للمناقشة في منتدى قازان تشمل التمويل الإسلامي وصناعة الحلال والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والتكنولوجيات والتعاون الدولي والدبلوماسية ومبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والأعمال الصغيرة والمتوسطة، والطب، والرياضة وإلخ. وكان من المواضيع ذات الأهمية للمنتدى المنعقد في عام 2023 بناء ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب"، الذي يفتح فرصا جديدة لدول العالم الإسلامي في مجال تصدير المنتجات الزراعية الروسية والمنتجات الحلال.

يذكر أنه وبموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي، بدءا من عام 2023 حصل منتدى قازان على مكانة فيدرالية وهو من بين أكبر ثلاثة منتديات اقتصادية دولية من حيث عدد المشاركين والأهمية التي تعقد سنويا في روسيا، إلى جانب منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي والمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.

وقال مارات خوسنولين، نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي: "في عام 2023 أثار منتدى قازان اهتماما كبيرا: شارك فيه أكثر من 16 ألف شخص من 80 دولة من كل أنحاء العالم، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. جرى عدد قياسي من الأحداث على منصة المنتدى – حوالي 200. ونتيجة لها تم إبرام أكثر من 130 اتفاقية. تأكدنا من جديد بفهم عميق لموقف روسيا وانفتاحها على التفاعل البناء مع زملائنا من الدول الإسلامية. سيعقد منتدى قازان المقبل في الفترة من 14 إلى 19 مايو 2024."

من جانبه قال رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، نائب رئيس اللجنة المنظمة الفيدرالية لمنتدى قازان: "في عام 2024، سيجرى الحدث للمرة ال15. المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي يسعى إلى لإظهار انفتاح روسيا واستعدادها للحوار في إطار تطوير التعاون في مجال العلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر ومناقشة تشغيل النظام المالي الإسلامي."

فيما قالت تاليا مينولينا، عضو اللجنة المنظمة الفيدرالية، رئيس وكالة التنمية الاستثمارية في جمهورية تتارستان: "نقترح الحفاظ على فتالياتنا السنوية ذات التوجه الاقتصادي والثقافي: اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية" روسيا- العالم الإسلامي "والمنتدى الدولي لغرف التجارة والصناعة ومعرض الحلال ومهرجان الأزياء. أصبحت الجلسات المخصصة لممر النقل بين الشمال والجنوب ولصناعة البتروكيماويات والسياحة الطبية الحلال والدورات الثنائية، على سبيل المثال، بين روسيا وأذربيجان وروسيا وماليزيا، شائعة والأكثر طلبا. ويجري العمل على مسألة عقد دورة مشتركة مع المنظمة الدولية للبلدان المصدرة للبترول (أوبك). بالإضافة إلى ذلك، من المقترح ترويج الموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، ولا سيما قضايا البناء والعقارات وتدريب الكوادر."

سيستضيف منتدى قازان فعاليات خاصة لوسائل الإعلام، حيث سيشارك رؤساء وكالات الأنباء الوطنية لدول منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الروسي ورؤساء هيئات الإذاعة الكبرى.

كما يتضمن برنامج منتدى قازان 2024 معرض الأعمال الحلال الروسي ((Russia Halal Expo وعرض تقديمي للمنتجات والخدمات والاستثمار ومشاريع البنية التحتية الحلال.

سيكون البرنامج الثقافي غنيا وممتعا أيضا. سيتمكن ضيوف منتدى قازان 2024 من زيارة أحداث الاحتفالية المخصصة ليوم "تبني الإسلام" من قبل بلغار الفولغا (تقع في جمهورية تتارستان حاليا) ما يسمى ب "إيزج بولغار زيني"؛ وأيضا مباراة الهوكي التابعة لمنظمة تنمية رياضة الهوكي على الجليد بالدول الإسلامية، وكذلك مواقع التراث الثقافي لليونسكو وجولات لمشاهدة معالم المدينة:

• مدينة البلغار القديمة

• الجزيرة- المدينة سفياجسك

• مرصد إنجلهاردت الفلكي

• مدينة قازان- عاصمة جمهورية تتارستان.

يفتح التسجيل في 1 ديسمبر 2023، والمشاركة بتسهيلات تفضيلية في معرض الأعمال الحلال الروسي ((Russia Halal Expo حتى 31 ديسمبر على الموقع الرسمي للمنتدى: www. kazanforum. ru.

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