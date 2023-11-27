«صندوق النقد» يبحث مع الأرجنتين خفض التضخم

المصدر: بوينس آيرس - بلومبرغ

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ناقشت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أول، في اتصال هاتفي أوضاع اقتصاد الأرجنتين وسط تضخم مكون من ثلاثة أرقام وانخفاض العملة المحلية.

وقالت غورغييفا في تغريدة على «إكس»: «ناقشنا التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والإجراءات السياسية الحاسمة اللازمة». وأضافت إن صندوق النقد الدولي سيدعم جهود خفض التضخم في البلاد، والذي يتجاوز 140 %، وتحسين ماليتها العامة ورفع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وتجنبت الأرجنتين التأخر في سداد الديون لصندوق النقد الدولي بعدما دفعت 2.6 مليار دولار في أكتوبر ضمن برنامجها البالغ 43 مليار دولار.

وكتب الرئيس الأرجنتيني، في موقع «إكس» في شأن المكالمة، قائلاً إن صندوق النقد على استعداد للمساعدة على العثور على الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين. وذكر الاقتصادي الليبرالي أنه تحدث مع غورغييفا عن خطته للتعديل المالي والبرنامج النقدي.

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