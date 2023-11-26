9.8 مليارات دولار إنفاق الأمريكيين في الـ«بلاك فرايدي» بارتفاع 7.5%

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفع حجم إنفاق الأمريكيين على التجارة الإلكترونية في الـ «بلاك فرايدي» بنسبة 7.5%، مقارنة بمستويات العام الماضي.

بلغ حجم الإنفاق مستوى قياسياً عند 9.8 مليارات دولار في الولايات المتحدة، بحسب البيانات الواردة في تقرير Adobe Analytics.

وتعكس تلك البيانات رغبة المستهلكين في الإنفاق على أفضل الصفقات، ومن خلال بحثهم عن تلك الصفقات عبر الإنترنت.

ووفق المحلل الرئيسي في Adobe Digital Insights فيفيك بانديا، فإن «عمليات الشراء الاندفاعية ربما لعبت دوراً في نمو مبيعات الـ «بلاك فرايدي»، بالنظر إلى أن 5.3 مليارات دولار من المبيعات عبر الإنترنت جاءت من التسوق عبر الهاتف المحمول».

وكشف عن أن «المؤثرين والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي عوامل سهلت على المستهلكين الحصول على إنفاق مريح على أجهزتهم المحمولة».

ومع ذلك، لا يزال المتسوقون حساسين للأسعار، ويديرون ميزانيات أكثر صرامة بسبب التضخم القياسي وأسعار الفائدة في العام الماضي.

وفقاً لاستطلاع Adobe، جاءت 79 مليون دولار من المبيعات من المستهلكين الذين اختاروا طريقة الدفع المرنة «اشتر الآن، ادفع لاحقاً» بزيادة قدرها 47٪ عن العام الماضي.

أما بالنسبة للفئات الأكثر مبيعاً في الـ «بلاك فرايدي»، جاءت الإلكترونيات مثل الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون، إلى جانب الألعاب، في المقدمة.

وإلى ذلك، وجد تحليل Mastercard لمبيعات الـ «بلاك فرايدي» لهذا العام أن المبيعات داخل المتاجر ارتفعت بنسبة تزيد قليلاً على 1% مقابل المبيعات عبر الإنترنت، والتي نمت بأكثر من 8% مقارنة بالعام الماضي.

بينما تتوقع Adobe أن تستمر قوة الإنفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال Cyber Monday مع استمرار أكبر الصفقات.

ويتوقع التقرير أن ينفق المتسوقون عبر الإنترنت ما يقرب من 10 مليارات دولار على مدار يومي السبت والأحد، و12 مليار دولار في الـ Cyber Monday.

لكن من المرجح أن يبدأ الإنفاق في الانخفاض بشكل أعمق في موسم العطلات، وفقاً لبانديا. يمكن أن يكون يوم Cyber Monday، آخر يوم للصفقات الرئيسية في موسم العطلات، هو الارتفاع الأخير في الإنفاق على السلع غير الأساسية لبقية العام.

من جهة أخرى، قالت شركة «شوبيفاي»، وهي منصة تجارة إلكترونية مقرها في كندا، إن مبيعات «بلاك فرايدي» العالمية زادت بنسبة 22%، بقيادة الملابس ومنتجات العناية الشخصية والمجوهرات.

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