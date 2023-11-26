8 % من العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية فوق سن الـ 75 عاماً

المصدر: نيويورك - وكالات

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شهد عدد العاملين ممن هم فوق سن الـ 75 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعاً قياسياً مقارنة بالمعدلات السابقة.

ويعمل الآن عدد أكبر من الأمريكيين بعد سن 75 عاماً أكثر من أي وقت مضى، وهو تحول يأتي مع اقتراب جيل طفرة المواليد الأكبر سناً من الثمانينيات من العمر، وبينما تمكن الرعاية الصحية الأفضل عديداً من كبار السن من إطالة حياتهم العملية.

في عام 2002، كان حوالي 5 % من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً، يعملون في الولايات المتحدة.

وبحلول عام 2022، قفزت هذه النسبة إلى 8 %، وذلك وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. وبحلول عام 2032، تتوقع وزارة العمل أن واحداً من كل عشرة أشخاص فوق سن 75 عاماً، سيستمر في العمل، حتى مع بقاء حصة العمال الأصغر سناً ثابتة، أو تنخفض قليلاً خلال نفس الفترة.

ويعمل عديد من الأمريكيين حتى السبعينيات والثمانينيات من عمرهم - أو أكثر - بسبب فترات الحياة الأطول، والمواقف المتغيرة بشأن التقاعد، وعدم كفاية المدخرات. ويقول آخرون ببساطة إنهم يستمتعون بما يفعلونه، ولم يفكروا أبداً في التخلي عنه، طبقاً لـ «سي إن بي سي».

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