أول مكاسب أسبوعية للنفط خلال شهر

المصدر: (لندن - رويترز)

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تراجعت أسعار النفط عالمياً أول من أمس في ختام أسبوع التداول، مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بدعم إطلاق سراح عدد من الرهائن في غزة، لكن الأسعار حققت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر قبيل اجتماع «أوبك+» الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات المجموعة للإنتاج في 2024.

ونزل سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً بما يعادل 1 % إلى 80.58 دولاراً ، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 2 % عن إغلاق يوم الأربعاء عند 75.54 دولاراً.

ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وحقق كلا العقدين أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع وذلك في الوقت الذي تستعد فيه «أوبك+» لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج منظمة أوبك.

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