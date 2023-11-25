الذكاء الاصطناعي يدعم مستقبل تجارة التجزئة والتسوق الإلكتروني

المصدر: دبي – البيان

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شهدت التجارة الإلكترونية ارتفاعاً هائلاً في المبيعات، التي وصلت إلى 5.7 تريليونات دولار أمريكي في عام 2022، ما يمثل 20% من إجمالي مبيعات التجزئة على مستوى العالم، وفي دراسة حديثة أعدتها شركة «لايك ديجيتال» وشركاؤها المتخصصة في خدمات التحول الرقمي أكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبحَ في الوقت الحاضر جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يندمج بسلاسة دون أن نلاحظ ذلك، بدءاً من تطبيقات الأغاني عبر «سيري» إلى متابعة «وايز» خلال رحلتك إلى العمل. إذ أصبح بمقدور الذكاء الاصطناعي أن يساعد التجار على الحصول على توقعات مستقبلية أفضل بشأن مبيعاتهم، وتقديم دعم أفضل لعملائهم، وإعادة استهداف العملاء الذين انصرفوا عنهم، كذلك أعادَ تعريف تجارب التواصل والعمل والترفيه بشكل عام.

وقال كارل اسكريت الرئيس التنفيذي لشركة «لايك ديجيتال» وشركائها: «تتصدر شركات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، مثل أمازون وعلي بابا، قمة الأسواق الرئيسة، والتي ساهمت استراتيجياتها في استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق حصص سوقية هائلة. مثلاً سجلت أمازون وحدها 5.9 مليارات زيارة مباشرة في أبريل 2023. حيث يستفيد تجار التجزئة من استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليلات التنبؤ وتخصيص تجربة العملاء، حيث يتم تحليل المشتريات السابقة والمنتجات الشائعة وأنماط البحث لفحص الملايين من المنتجات في أسواقهم. أمازون، على سبيل المثال، تعتمد على تحليل نمط الاستخدام للتنبؤ بدقة متى يحتاج المتسوق العادي إلى إعادة تخزين المستلزمات المنزلية، ما يوفر إشعاراً في الوقت المناسب حول الحاجة إلى مثل منظفات الغسيل أو القهوة أو مستلزمات النظافة الشخصية. بالإضافة إلى ذلك من جهة أخرى، يقوم تطبيق سيفورا بتخصيص تجربة المستخدم عبر توفير مقترحات منتجات مخصصة وفقاً للميزانية المتوقعة للمتسوق، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم بشكل شامل وزيادة معدل التحويل».

تقنية البحث المرئي

وتساءل اسكريت هل شاهدت شيئاً يعجبك ولكنك غير متأكد من العلامة التجارية؟ وأجاب بقوله يُمكن لتقنية البحث المرئي، كما هو الحال في ميزة «مطابقة النمط» في تطبيق أسوس، أن تقدم للمستخدمين فرصة تحميل صورة للنمط الذي يبحثون عنه، حيث تُقدم بعد ذلك توصيات شخصية لعناصر مماثلة يمكن شراؤها. تستفيد هذه الخاصية من التعلم الآلي وتقنية رؤية الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الصورة، ثم تقديم اقتراحات استناداً إلى الألوان والأشكال والأنماط.

خلف الكواليس

وقال اسكريت يُؤدي الذكاء الاصطناعي في مجال تجارة التجزئة إلى القيام بأدوار غير بارزة، ولكنها لا تقل أهميةً عن الأدوار الأخرى، حيث يبدأ تأثيره من خلال برامج الدردشة الآلية التي تساعد على تحديد مكان الطلبات المفقودة، ويمتد إلى التنبيهات التي تعلمك عند نفاذ المخزون لزوج معين من الأحذية الرياضية في قائمة رغباتك. كما يقوم الذكاء الاصطناعي بتسهيل عملية التسوق عبر الإنترنت، بدءاً من لحظة التصفح حتى وصول الطلب النهائي إلى يديك.

يذكر أيضاً أن للذكاء الاصطناعي القدرة على جعل تجربة البيع بالتجزئة أكثر استدامة، حيث أظهرت الأبحاث أن التخصيص والتجارب الافتراضية يمكن أن تقلل من نسبة المرتجعات التي يقوم بها المتسوق، ما يسهم في تقليل تكاليف الشحن والتعبئة. وهو مكسب للمتسوقين وتجار التجزئة والبيئة على حد سواء.

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