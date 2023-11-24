«إل.جي الكترونيكس» الكورية الجنوبية تقيم قسماً للمبيعات والتسويق بالخارج

المصدر: د ب ا

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ذكرت شركة "إل.جي الكترونيكس" الكورية الجنوبية الكبرى في بيان لها أنها أقامت قسما للمبيعات والتسويق في الخارج، والذي سيقدم تقريرا بشكل مباشر إلى الرئيس التنفيذي للشركة، ويليام تشو.

وسيقود القسم، توماس تون، الذي كان يتولى سابقا منصب رئيس شركة "إل.جي.الكترونيكس نورث أمريكا" والرئيس التنفيذي لها.

وسيدير القسم الجديد شركات المبيعات الخارجية التابعة، في امريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومجموعة التسويق العالمية ومجموعة أعمال المبيعات المباشرة للمستهلك.

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