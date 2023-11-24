سرقة عملات مشفرة بـ 110 ملايين دولار

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

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تعرض سوق الكريبتو، لضربة قوية بعد تعرض بورصة عملات رقمية لاختراق نتج عنه سرقة عملات رقمية بملايين الدولارات، وتعرضت مشاريع مرتبطة برائد الأصول الرقمية جاستن صن لعمليات اختراق منفصلة، من بينها بورصة العملات المشفرة (إتش تي إكس - HTX)، ويبدو أن هذه الهجمات أدت إلى فقدان عملات مشفرة يقدر قيمتها بأكثر من 110 مليون دولار.

وأكد رائد الأصول الرقمية جاستن صن في تغريدة على «إكس»، أن «إتش تي إكس» تعرضت للاختراق، وأن البورصة أوقفت «مؤقتاً» عمليات الإيداع والسحب، دون تقديم تفاصيل عن المبلغ المفقود. وقال متحدث باسم «إتش تي إكس»، إن عملات مشفرة تصل قيمتها إلى نحو 30 مليون دولار سُرقت من المحفظة التابعة للبورصة، مضيفاً أن المنصة تحقق في الحادث.

وبشكل منفصل، قالت شركة أبحاث سلاسل الكتل «كريبتو كانت»، إن جسر «إتش إي سي أو بريدج»، الذي أسسته «إتش تي إكس» لتمكين تحويلات أموال أقل تكلفة بين سلاسل كتل مختلفة، خسر أكثر من 85 مليون دولار في صورة عملات «إيثر»، وهي عملة «تيذر» المستقرة، والعديد من الرموز المميزة الأخرى في اختراق منفصل.

وأوضح المتحدث باسم «إتش تي إكس»، أن «إتش إي سي أو» تعمل بشكل مستقل عن البورصة. لم تستجب «إتش إي سي أو» لطلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق. وتأتي الهجمات بعد أسابيع فقط من إعلان «بولينكس»، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى مدعومة من صن، أنها تعرضت لاختراق، أدى إلى استنزاف عملات مشفرة مختلفة بأكثر من 100 مليون دولار. كما خسرت شركة «إتش تي إكس» أيضاً 8 ملايين دولار، في خرق أمني في سبتمبر. وقال صن في منشور على موقع «إكس»، المعروف سابقاً باسم «تويتر»: «ستقوم (إتش تي إكس) بتعويض خسائر محفظة الشركة بالكامل». وأضاف: «سنستأنف الخدمات بمجرد أن ننتهي من التحقيق وتحديد السبب».

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع جماعي يشهده سوق الكريبتو بعد الانتكاسة التي تعرض لها منذ ساعات بفعل استقالة تشانج بينج تشاو، مؤسس أكبر بورصة عملات رقمية في العالم بينانس، وأفاد مصدر، بأنّ تشانج بينج تشاو، مؤسس باينانس، سيبقى في منطقة سياتل الأمريكية حتى مساء الاثنين، بعد الاعتراف الذي قام به تشاو يوم الثلاثاء بارتكاب مخالفات في قوانين منع غسل الأموال الأمريكية.

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