أقدم البنوك المركزية على مستوى العالم

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تلعب البنوك المركزية للدول دوراً مهماً في تنمية اقتصادها عبر تحقيق الاستقرار ‏المالي والنقدي، وترفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وتخفضها لتحفيز النمو، بالإضافة إلى الأدوار التنموية الأخرى.

وتعد غالبية البنوك المركزية في العالم مستقلة، ولكنها مسؤولة أمام حكوماتها ‏وبرلماناتها.‏

ومن أهم وأكبر البنوك المركزية على مستوى العالم، ورغم أنه ليس من الـ 10 الأوائل التي تم تأسيسها «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» الذي تأسس عام 1913، والبنك المركزي الأوروبي الذي تأسس عام 1989.‏

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