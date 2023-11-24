التحول الأخضر يشعل الصراع على المعدن الأحمر

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تحت سمع وبصر منافسيها العالميين، اقتنصت شركة التعدين إم إم جي ليمتد المدعومة من الصين منجماً للنحاس في بوتسوانا كان محط أطماع الكثيرين. وتختتم الصين بشرائها لشركة كوبروس كابيتال ومقرها في كندا، التي تمتلك منجم خويماكاو عالي الجودة (بنسبة 2 %)، رحلة بحث طويلة ومضنية.

ورغم الارتفاع الكبير لأسعاره، فإن الصين عازمة على تأمين إمدادات طويلة الأمد من معدن النحاس، الذي يعتبر عنصراً مهماً للتحول إلى الطاقة الخضراء؛ لذلك كان المنتجون العالميون للنحاس يضعون أعينهم على ذلك المنجم الذي يحتوي على واحد من أكبر ترسبات النحاس في أفريقيا.

ويهدف مشروع خويماكاو الرئيسي إلى توفير 60,000 طن نحاس سنوياً. وتقدر الصفقة شركة كوبروس كابيتال بقيمة 1.9 مليار دولار. ويقع مقر شركة إم إم جي في أستراليا، إلا أنها مدرجة في بورصة هونغ كونغ، وأكبر مساهميها هي شركة تشاينا مينميتال، التي تمتلكها الدولة. وتحتاج الصين إلى المزيد من المناجم؛ حيث إن قدرتها على صهر النحاس في نمو متسارع، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 45 % بحلول عام 2027.

تصاعدت وتيرة المنافسة العالمية على تركيزات معدن النحاس، وهناك مشاكل في الإمدادات، فالاضطرابات السياسية في منجم كوبري ببنما قد أدت إلى تعطل الإنتاج وانخفاضه. وزادت الاضطرابات في بيرو من حالة الغموض؛ لذلك ارتفع سعر النحاس في شنغهاي إلى 9,506 دولارات يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ شهرين. وبشكل مماثل ارتفعت أسعار بورصة لندن للمعادن.

وتعني أهداف تحول الطاقة أن أسعار المعدن الأحمر سترتفع أكثر بعد ذلك. وتستخدم أنظمة الطاقة المتجددة ما يصل إلى خمسة أضعاف النحاس مقارنة بتوليد الطاقة المعتمد على الوقود الأحفوري. وتسلك الصين المسار الصحيح لمضاعفة قدرتها على توليد الطاقة الشمسية قبل خمس سنوات من أهدافها لعام 2030. وقد تضاعفت صادرات ألواح الطاقة الشمسية إلى أوروبا في العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، تستخدم السيارة الكهربائية ما يقرب من ثلاثة أضعاف كمية النحاس المستخدمة في نظيرتها التي تعمل بالبنزين، كما أن محطات شحن السيارات الكهربائية تستخدم كميات كبيرة، ويجب أن تزيد الطلب بشكل أكبر. وقد ارتفعت أسهم إم إم جي ليمتد بنسبة الربع في العام الماضي، ويتم تداولها بمعدل عشرة أضعاف الأرباح الآجلة، وهذا يعني ضعف مستواها منذ عام، وهي زيادة استثنائية على نظيراتها عالمياً.

والصين حالياً هي أكبر مستهلك للنحاس في العالم، حيث تستخدم أكثر من نصف إجمالي الإنتاج. ومن المتوقع أن تستمر الشركات المدعومة من الدولة في رفع سعر المعدن، لكن الصين مستعدة لدفع أعلى سعر لتعزيز تنافسية الصناعات الرئيسية.

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