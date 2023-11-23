انخفاض الطلبيات على السلع المصنعة في أمريكا بشكل حاد

المصدر: واشنطن - (أ ف ب)

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انخفضت الطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة بشكل حاد في أكتوبر، متأثرة بانخفاض حاد في الطلبيات على معدات النقل، بعد تحقيق زيادة إجمالية في سبتمبر.

وانخفضت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة 5,4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 279,4 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

وكان اقتصاديون شملهم استطلاع «ماركت ووتش» توقعوا انخفاضاً معدله 3,4%، إلا أن الانخفاض الفعلي تخطى هذه النسبة.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في الولايات المتحدة روبيلا فاروقي في مذكرة للعملاء «باختصار، إن تراجع الطلبيات على السلع المعمرة مفاجئ في أكتوبر».

وأضافت أن «الشركات ما زالت تواجه رياحًا معاكسة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الائتمان ما يمكن أن يؤثر على النشاط». وانخفضت الطلبيات الجديدة على معدات النقل بنسبة 14,8%. وباستثناء النقل، ظلت الطلبيات الجديدة ثابتة في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الطلبيات على الطائرات المدنية بشكل حاد بنسبة 49,6%، وهو تراجع متوقع بعد تسجيل ارتفاع في سبتمبر بسبب طلبية كبيرة لطائرات جديدة قدمتها شركة الطيران المنخفضة التكلفة راين إير.

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