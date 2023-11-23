إيرادات إنفيديا الفصلية تقفز 206 % والأرباح تلامس 10 مليارات دولار

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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قفزت إيرادات «إنفيديا» لصناعة الرقائق بـ206 % إلى 18.12 مليار دولار في الربع ‏المالي الثالث، في ‏حين توقع المحللون إيرادات عند 16.18 مليار دولار، ومقارنة مع 5.93 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 9.24 مليارات دولار، أو 3.71 دولارات للسهم الواحد. هذا بالمقارنة بـ 680 مليون ‏دولار، أو 0.27 دولار للسهم الواحد، في الربع الثالث من العام الماضي.

بلغت الأرباح المعدلة لـ «إنفيديا» نحو 4.02 دولارات للسهم الواحد، بينما توقع ‏المحللون أرباحاً بنحو 3.37 دولارات للسهم.‏

وباستثناء البنود، سجلت الشركة أرباحاً معدلة، بلغت 10.02 مليارات دولار، أو 4.02 دولارات للسهم الواحد، خلال هذه الفترة. وتتوقع «إنفيديا» تحقيق إيرادات بنحو 20 مليار دولار في الربع المالي الرابع، بنمو ‏نسبته 231 % على أساس سنوي.‏

وذكرت «إنفيديا» في خطاب للمساهمين: «نتوقع انخفاض مبيعاتنا بشكل ملحوظ ‏خلال الربع الرابع من العام المالي 2024، لكننا نرى أيضاً أن هذا التراجع سوف ‏يعادله نمو قوي في بعض القطاعات».‏

وقفز سهم «إنفيديا» بـ241 % منذ ‏بداية عام 2023 حتى الآن.‏

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