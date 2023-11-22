الأسهم الأمريكية تراهن على نهاية التشديد النقدي وتراجع عوائد السندات

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت اليوم الأربعاء مدفوعة برهانات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي وتراجع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الأطول، بينما يقيّم المتعاملون أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية، مع انخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ يونيو.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.04 نقطة، أو 0.29 في المئة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.85 نقطة، أو 0.33 في المئة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 83.84 نقطة، أو 0.59 في المئة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.381%. وانخفضت العائدات في جميع المجالات، مع انخفاض سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.524٪، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر سبتمبر.

جاءت هذه التحركات بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير إلى أن السياسة النقدية ستظل مقيدة، ولم يعطِ أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

من جهة أخرى، انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ يونيو، ما يشير إلى أن أصحاب العمل ما زالوا متمسكين بالعمال في سوق عمل تتباطأ تدريجياً.

وهبطت الطلبات الأولية بمقدار 24,000 إلى 209,000 طلب في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء، لتنخفض عن التقديرات كافة في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين.

كما تقهقرت الطلبات المستمرة، وهي مؤشر لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بشكل مستمر، إلى 1.84 مليون في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر مسجلة أول انخفاض في شهرين.

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