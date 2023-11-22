أسعار النفط تهبط بأكثر من 4% عقب تأجيل اجتماع «أوبك+» 4 أيام

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% عقب تأجيل اجتماع «أوبك بلس» 4 أيام، حيث تراجع خام برنت بنسبة 4.1% إلى 79.08 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.3% إلى 74.44 دولار للبرميل.

هذا وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان اليوم الأربعاء، تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف «أوبك+» إلى 30 نوفمبر بعدما كان مقرراً عقده في 26 نوفمبر.

وقرار اللجنة الإرجاء جاء في وقت تترقب السوق قرار تحالف «أوبك+» حيال مستويات الإمدادات بسوق النفط، خصوصاً بعد هبوط أسعار الخام بنحو 15 % عن أعلى مستوياته التي سجلها سبتمبر الماضي ليقارب 82 دولاراً للبرميل في لندن.

توقع بنك «غولدمان ساكس» إجراء أعضاء «أوبك+» تخفيضات جماعية «أكبر من الموجودة حالياً كحصانة ضد الضعف المحتمل في السوق خلال الربع الأول من عام 2024»، وفق المحللين الذين رجحوا أن يكون تطبيق الخفض الأعمق بصورة جماعية أكثر ترجيحاً من إجرائه بشكل أحادي الجانب لأن الخفض الجماعي فقط هو الذي بمقدوره تعزيز الإيرادات.

في الوقت نفسه، يتوقع عدد كبير من التجار بالسوق تمديد السعودية وروسيا لتخفيضاتهما الطوعية الحالية حتى الربع الأول من 2024 على الأقل، بعدما قد أكدا في وقت لاحق التزامهما بتخفيضات الإنتاج البالغ إجماليها 1.3 مليون برميل نفط يومياً حتى نهاية ديسمبر، بما يمثل إعادة تأكيد على الخطة التي تمّ إقرارها قبل شهرين. وتُضاف هذه التخفيضات إلى خفض الإنتاج الذي اتفق عليه كامل أعضاء التحالف، ويستمر حتى نهاية العام المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز