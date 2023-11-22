وارن بافيت يتبرع بـ 866 مليون دولار من أسهم بيركشاير هاثاواي

المصدر: نيويورك - وكالات

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تبرع الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، بمزيد من أسهم بيركشاير هاثاواي لأربع جمعيات خيرية عائلية، متعهداً مرة أخرى بأن أكثر من 99 % من ثروته سيذهب إلى الأعمال الخيرية.

وقدم بافيت 2.4 مليون سهم آخر من بيركشاير هاثاواي من الفئة (B)، بما يقدر قيمته بنحو 866 مليون دولار، وفقاً لآخر إغلاق، إذ تبرع بنحو 1.5 مليون سهم لمؤسسة سوزان طومسون بافيت، التي تحمل اسم زوجته الأولى الراحلة، و900 ألف سهم أخرى من الفئة B، مقسمة بالتساوي بين مؤسسات هوارد غي بافيت، وشيروود ونوفو الخيرية، التي يديرها أبناؤه هوارد وسوزان وبيتر.

تضاف هذه التبرعات إلى نحو 759 مليون دولار من أسهم بيركشاير، التي تبرع بها بافيت للجمعيات الخيرية في الشهر ذاته من العام الماضي، وكانت أيضاً قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

يحتل وارن بافيت المرتبة 5 ضمن قائمة فوربس اللحظية لأثرياء العالم، بثروة قيمتها 120 مليار دولار.

منذ عام 2006، تبرع بأكثر من نصف أسهمه في بيركشاير للجمعيات الخيرية العائلية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وبلغ إجمالي التبرعات نحو 52 مليار دولار، في وقت تقديمها، إذ تلقت مؤسسة غيتس أكثر من 39 مليار دولار.

كما أصدر بافيت خطاباً نادراً إلى المساهمين، متعهداً مرة أخرى بأن أكثر من 99 % من ثروته سيذهب إلى الأعمال الخيرية، وسيكون أبناؤه بمثابة منفذي وصيته. وقال إن بيركشاير «بنيت لتدوم»، وستبقى في أيدٍ أمينة.

تمتلك بيركشاير هاثاواي عشرات الشركات، مثل BNSF للسكك الحديدية، وGeico لتأمين السيارات، وأسهماً في شركات مثل أبل وبنك أوف أمريكا وأوكسدينتال بيتروليوم.

يدير بافيت الشركة منذ عام 1965، ومن المقرر أن يخلف غريغ أبيل، 61 عاماً، وهو نائب رئيس مجلس إدارة بيركشاير، بافيت في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، في حين سيصبح هوارد بافيت رئيساً غير تنفيذي.

وكتب بافيت «لدينا الرئيس التنفيذي المناسب لخلافتي، ومجلس الإدارة المناسب».

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