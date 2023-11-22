الروبوتات تشغل مصنع «هيونداي» للسيارات الكهربائية في سنغافورة

المصدر: سنغافورة - بلومبرغ

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افتتحت مجموعة «هيونداي موتور» رسمياً منشأة مؤتمتة بشكل كبير في سنغافورة، يُتوقع أن تؤدي دوراً حاسماً في استراتيجيتها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية في العقود المقبلة، باستخدام الروبوتات وطرائق الإنتاج الجديدة.

ويغطي المركز الجديد سبعة طوابق ويمكنه إنتاج ما يصل إلى 30 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وفقاً لـ«هيونداي» وتم تشغيله منذ أوائل هذا العام، وقام بإنتاج سيارات من طراز «آيونيك 5» وسيارات أجرة آلية ذاتية القيادة بالكامل، وسينضم طراز «آيونيك 6» إلى خطوط الإنتاج في سنة 2024.

وقالت «هيونداي» في بيان يوم الثلاثاء: «سيعمل المركز على إثبات نفسه واحدة من ركيزتي الابتكار في المجموعة، واللتين ستقودان مستقبل الشركة في عصر التحول الكهربائي على مدار الأعوام الخمسين المقبلة وسيكون المرفق اختباراً لتطوير حلول التنقل المستقبلية».

ويتم عرض سيارة «آيونيك 5» في بهو المبنى، بجوار سيارة «بوني» (Pony)، وهي أول سيارة طرحتها «هيونداي» في السبعينيات، ما ساعد على الاحتفال بميلاد صناعة السيارات في كوريا الجنوبية.

وإحدى مزايا المنشأة التي تبلغ مساحتها 86.900 متر مربع (935.380 قدماً مربعة) ما يسمى بنظام الإنتاج القائم على الخلايا، فيعمل البشر والروبوتات جنباً إلى جنب، ليحلّوا محل نهج تصنيع الحزام الناقل التقليدي.

وقالت «هيونداي» إن نحو 200 روبوت تشارك في عمليات مثل التجميع والفحص، ما يتيح للبشر التركيز على واجبات أكثر إبداعاً وإنتاجاً.

ويضم المبنى أيضاً مساراً على السطح بطول 618 متراً لاختبار القيادة، ومزرعة ذكية تعمل فيها الروبوتات على إنتاج الخضراوات، وسيتم استخدام بعضها في مطعم من المقرر افتتاحه العام المقبل ويتم تخصيص 1% فقط من الأراضي في سنغافورة للزراعة، وتستورد الدولة المدينة 90% من المواد الغذائية المستهلكة وتهدف إلى إنتاج 30% من الغذاء محلياً بحلول سنة 2030.

وتضم مجموعة «هيونداي موتور» شركة «هيونداي موتور»، و«كيا»، والعلامة التجارية الفاخرة «جينيسيس»، وذراع قطع الغيار والخدمات «هيونداي موبيز» وتخطط المجموعة لإنتاج أكثر من 3.6 ملايين سيارة كهربائية سنوياً بحلول نهاية هذا العقد، كما تقوم ببناء مصنع أكبر بكثير في أولسان بكوريا الجنوبية قادر على إنتاج 200 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وأخرى في ولاية جورجيا الأمريكية وبقدرة إنتاجية تبلغ 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً.

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