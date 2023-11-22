بعد 6 أيام من إقالته .. عودة ألتمان إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»

المصدر: ا ف ب

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أعلنت "أوبن إيه آي" ليل الثلاثاء الأربعاء أن مؤسسها المشارك سام ألتمان سيعود إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد ستة أيام من إقالته من جانب مجلس الإدارة.

وكتبت الشركة التي أطلقت "تشات جي بي تي" في منشور أوردته على منصة الساعة العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت كاليفورنيا (السادسة صباح الأربعاء ت غ) "توصلنا إلى اتفاق مبدئي لعودة سام إلى +أوبن إيه آي+ كرئيس تنفيذي مع مجلس إدارة جديد يضم بريت تايلور (رئيسا) ولاري سامرز وآدم دانجيلو".

وأضافت الشركة الناشئة في منشورها "نحن نعمل على التفاصيل. نشكر لكم صبركم خلال هذا الوقت".

أما سام ألتمان الذي أعلنت مايكروسوفت الاثنين ضمّه إلى صفوفها بعد ثلاثة أيام من إقالته من "أوبن إيه آي"، فأكد على الفور أن رئيس مايكروسوفت ساتيا ناديلا يدعم توليه مجدداً رئاسة "أوبن إيه آي".

وكتب الوجه البارز في سيليكون فالي على إكس "مع مجلس الإدارة الجديد ودعم ساتيا، أتطلع للعودة إلى +أوبن إيه آي+ وبناء شراكة قوية" مع مايكروسوفت.

وكان الرئيس السابق لخدمة "تويتش" إيميت شير أعلن الاثنين قبوله تعيينه رئيساً تنفيذياً بالوكالة لـ"أوبن إيه آي".

ومساء الاثنين، وقّع نحو 700 من أصل 770 موظفاً في الشركة الناشئة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا، رسالة يهددون فيها بالاستقالة من الشركة إذا لم يعد ألمان، على ما نقلت وسائل إعلام كثيرة.

وأثار إطلاق النسخة الأولى من "تشات جي بي تي" في 30 نوفمبر 2022 سباقا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد على أنه ثورة مماثلة لظهور الإنترنت، بإنتاج نصوص وتعليمات برمجية وصور وأصوات بناء على طلب بسيط من المستخدم.

لكنه يثير مخاوف خصوصا من خطر تهديد الديموقراطية بسبب التضليل، والتوظيف بسبب احتمال استبدال بعض المهن.

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