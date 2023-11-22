إيرادات إنفيديا تقفز 206% في الربع الثالث وتتجاوز 18.1 مليار دولار

المصدر: دبي - وكالات

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قفزت إيرادات إنفيديا بنسبة 206% إلى 18.12 مليار دولار في الربع ‏المالي الثالث المنتهي في 29 أكتوبر الماضي على أساس سنوي في ‏حين توقع المحللون إيرادات عند 16.18 مليار دولار.‏

بلغت الأرباح المعدلة لـ‎ إنفيديا نحو 4.02 دولار للسهم الواحد، بينما توقع ‏المحللون أرباحاً بنحو 3.37دولار للسهم.‏

وبلغ صافي دخل الشركة 9.24 مليار دولار أو 3.71 دولار للسهم من 680 مليون ‏دولار أو 27 سنتاً للسهم في نفس الفترة من عام 2022.‏

وتتوقع إنفيديا تحقيق إيرادات بنحو 20 مليار دولار في الربع المالي الرابع بنمو ‏نسبته 231% على أساس سنوي.‏

وذكرت إنفيديا في خطاب للمساهمين: "نتوقع انخفاض مبيعاتنا بشكل ملحوظ ‏خلال الربع الرابع من العام المالي 2024، لكننا نرى أيضاً أن هذا التراجع سوف ‏يعادله نمواً قوياً في بعض القطاعات".‏

وباستثناء أداء السهم بعد إغلاق جلسة اليوم، قفز سهم إنفيديا بنسبة 241% منذ ‏بداية عام 2023 حتى الآن.‏

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