إيرادات إنفيديا تقفز 206% في الربع الثالث وتتجاوز 18.1 مليار دولار
قفزت إيرادات إنفيديا بنسبة 206% إلى 18.12 مليار دولار في الربع المالي الثالث المنتهي في 29 أكتوبر الماضي على أساس سنوي في حين توقع المحللون إيرادات عند 16.18 مليار دولار.
بلغت الأرباح المعدلة لـ إنفيديا نحو 4.02 دولار للسهم الواحد، بينما توقع المحللون أرباحاً بنحو 3.37دولار للسهم.
وبلغ صافي دخل الشركة 9.24 مليار دولار أو 3.71 دولار للسهم من 680 مليون دولار أو 27 سنتاً للسهم في نفس الفترة من عام 2022.
وتتوقع إنفيديا تحقيق إيرادات بنحو 20 مليار دولار في الربع المالي الرابع بنمو نسبته 231% على أساس سنوي.
وذكرت إنفيديا في خطاب للمساهمين: "نتوقع انخفاض مبيعاتنا بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من العام المالي 2024، لكننا نرى أيضاً أن هذا التراجع سوف يعادله نمواً قوياً في بعض القطاعات".
وباستثناء أداء السهم بعد إغلاق جلسة اليوم، قفز سهم إنفيديا بنسبة 241% منذ بداية عام 2023 حتى الآن.