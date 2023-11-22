سيتي جروب تعتزم الاستغناء عن أكثر من 300 من كبار المديرين

المصدر: د ب ا

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قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة تعتزم الاستغناء عن أكثر من 300 من كبار المديرين كجزء من خطة الرئيس التنفيذي جين فريزر لتبسيط الهيكل الإداري للمجموعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر القول إن المجموعة بدأت إعلان التخفيضات التي تشمل مسؤولين في المستويين التاليين للرئيس التنفيذي أمس، مشيرة إلى أن عدد الوظائف التي تقرر شطبها تعادل حوالي 10% من إجمالي وظائف هذه الفئة الإدارية العليا.

وقالت سيتي جروب في بيان "اليوم أبلغنا زملاءنا بالطبقة التالية من التغييرات في الكثير من أنشطتنا ووظائفنا حيث نواصل تعديل هيكلنا الوظيفي ليلائم نموذج عملنا الجديد البسيط... وفي حين نعلم أن الإجراءات التي نتخذها لتنفيذ إعادة تنظيم مؤسستنا تتضمن بعض القرارات الصعبة ذات التبعات، فإننا نؤمن بأنها الخطوات الصحيحة لكي يتناسب هيكلنا من استراتيجيتنا وضمان استمرارنا في تقديم أفضل الأداء لعملائنا".

وفي أوائل الشهر الحالي ذكرت تقرير إخبارية أن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة تعتزم شطب 10% على الأقل من الوظائف في قطاعاتها الرئيسية.

وأعلنت سيتي جروب في وقت سابق اعتزامها القيام بعملية إصلاح كبيرة بعد أن كشف جين فريزر الرئيس التنفيذي عن خطة لتبسيط أنشطتها وتسريع وتيرة عملية اتخاذ القرار.

وقال التقرير إن المديرين والمستشارين يعملون على بلورة خطة إعادة هيكلة المجموعة والتي تحمل داخليا الاسم الرمزي "مشروع بورا بورا"، وتتضمن شطب 10% على الأقل من الوظائف في أنشطة المجموعة الرئيسية.

ويعتزم فريزر إعادة هيكلة سيتي جروب إلى 5 قطاعات رئيسية وكل منها يتبع فريزر مباشرة. ويمثل هذا التحول خروجا واضحا عن التنظيم السابق للمجموعة والذي يركز على العملاء الأفراد والمؤسسيين.

في الوقت نفسه، سيواجه موظفو دعم الأنشطة التي ستخرج منها المجموعة أو يعاد تنظيمها احتمال التسريح بحسب التقرير.

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