مسؤول الأمن السيبراني في أوكرانيا متهم باختلاس 1.5 مليون يورو

المصدر: (كييف - أ ف ب)

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أعلنت السلطات الأوكرانية، أول من أمس الاثنين، إقالة مسؤول كبير مكلف بالأمن السيبراني، للاشتباه في اختلاسه أكثر من 1.5 مليون يورو أثناء شراء برمجيات بأسعار مبالغ فيها.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة المسؤول ويدعى يوري تشيغول، علماً أنه يترأس منذ ثلاث سنوات خدمة الاتصالات الخاصة الحكومية المسؤولة بشكل خاص عن الحماية السيبرانية للهيئات الحكومية. كما تمت إقالة نائبه.

أعلن مكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الفساد ومكتب التحقيقات الوطني بعد ذلك أنه يشتبه في أن يكون تشيغول اختلس أكثر من 1.5 مليون يورو في عامي 2021 و2022 عند شراء برامج من شركة أجنبية بأسعار مبالغ فيها.

تم تحويل هذه الأموال إلى الخارج «لإضفاء صفة قانونية عليها وتوزيعها بين أعضاء» المجموعة الإجرامية التي كان تشيغول ينتمي إليها بحسب بيان نشره مكتب التحقيقات على تلغرام.

وقال تشيغول إنه يأمل في «إثبات براءته» أمام المحكمة. وأكد في تصريح نقلته وكالة أنباء انترفاكس أوكرانيا أن «جميع المشتريات تمت وفقاً للتشريعات المعمول بها».

وذكرت النيابة المتخصصة في قضايا الفساد على تلغرام أن التحقيق يشمل تشيغول ونائبه و4 مسؤولين قد يتعرضون لعقوبة سجن قد تصل إلى 6 سنوات.

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