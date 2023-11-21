"بينانس" تضحي بمؤسسها و 4 مليارات دولار ضمن تسوية مع الحكومة الأمريكية

المصدر: البيان، وكالات

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توصلت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم "بينانس" إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية تتضمن تنحي مؤسس "بينانس" تشانجبينج تشاو (المعروف اختصاراً بـ «سي زي») التنحي عن منصبه ودفع غرامات يبلغ مجموعها 4.3 مليار دولار.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "أسوشيتد برس" يعتزم تشانجبينج تشاو لترك منصبه كرئيس تنفيذي، والإقرار بالذنب في انتهاكات بشأن مكافحة غسل الأموال كجزء من تسوية بمليارات الدولارات مع المنظمين الأمريكيين.

وقالت المصادر، إنه من المقرر أن يَمثُل "تشاو" أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل، فضلًا عن موافقة "بينانس" على دفع غرامات يبلغ مجموعها 4.3 مليار دولار، لتسوية الادعاءات المدنية التي قدمها المنظمون.

وذكرت تقارير في وقت سابق، مساعي وزارة العدل الأمريكية للحصول على ما بين 4 و5 مليارات دولار من "بينانس"، لتسوية تحقيق استمر لسنوات في أعمال أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

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