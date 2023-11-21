الأرجنتين تحبس أنفاسها في انتظار قرارات «ميلي» الاقتصادية الثورية

المصدر: بوينوس ايرس - (أ ف ب)

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تحبس الأرجنتين أنفاسها بانتظار ما سينفذ الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي حينما يتولى منصبه في العاشر من ديسمبر، القرارات الاقتصادية الثورية التي قدمها خلال برنامجه الانتخابي، وخصوصاً أن سلطته التشريعية محدودة.

وارتفعت سوق الأسهم الأرجنتينية بنسبة 20% عند الافتتاح الثلاثاء، في أول ردّ فعل على الفوز الساحق الذي حققه الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي.

وأسهمت في هذا الارتفاع شركة النفط الوطنية «واي بي إف» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 34% بعدما أعلن الرئيس المنتخب أنه سيقوم بخصخصتها في إطار حزمة إصلاحاته.

والإثنين، ارتفعت أسهم «واي بي إف» المدرجة في وول ستريت بنسبة 40% عند الإغلاق.

وكان يوم الإثنين - اليوم التالي للانتخابات - عطلة رسمية في الأرجنتين، ما أدى إلى تأخير رد فعل السوق.

وقال ميلي (53 عاماً)، وهو اقتصادي يصف نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي»، في خطاب الفوز الذي ألقاه مساء الأحد «اليوم تبدأ نهاية الانحطاط» وتنطلق «إعادة إعمار الأرجنتين»، محذراً من أنه لن تكون هناك «أنصاف حلول».

التخلي عن البيزو وإغلاق المصرف المركزي

وتعهد ميلي التخلي عن عملة البيزو لمصلحة الدولار الأمريكي وإغلاق المصرف المركزي الذي اتهمه بطباعة النقود بشكل كبير لتمويل الإنفاق الحكومي الزائد، في محاولة لوقف التضخم.

وجدّد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته في إلغاء المصرف المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متّهماً المصرف المركزي بأنّه «يسرق» المواطنين.

وقال في حملته الانتخابية إنه سيتخلص من نحو عشر وزارات، من بين اقتراحات أخرى مثيرة للجدل.

التضخم

وتشهد الأرجنتين واحداً من أعلى معدلات التضخم في العالم 143% فيما قيمة البيزو مستمرة في الانخفاض.

وأعلن خافيير ميلي أنّ السيطرة على التضخّم في بلاده الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً.

وقال ميلي في مقابلة أجرتها معه محطة «راديو كابيتال» الإذاعية «إذا قمنا بخفض الإصدار النقدي اليوم، فإنّ هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهراً» من أجل «إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية».

وأكّد ميلي أنّه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف في الحال لأنّ هذا الأمر من شأنه أن يؤدّي إلى «تضخّم مفرط».

الدولرة

وأضاف «الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحريّة. أنت أساساً تقوم بالدولرة للتخلّص من المصرف المركزي». ولم يحدّد الرئيس المنتخب موعداً لهذه «الدولرة» المرتقبة لاقتصاد البلاد.

وكان ميلي طرح في برنامجه الانتخابي «علاج الصدمة» لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن إلى حسابات الدولة.

إنهاء الدعم

ويهدف برنامج الرئيس المنتخب لتقليص الإنفاق العام بنحو 15%، والمضيّ في خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي.

كما يقوم برنامج الرئيس المنتخب على إنهاء العمل بالدعم في مجالات النقل والطاقة، وتحرير الأسعار، وإلغاء الضرائب على الصادرات.

الخصخصة

وفي مقابلته الإذاعية شدّد ميلي أنّ البرنامج الذي وضعه لخصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العام سيكون واسع النطاق و«كلّ ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك».

وفي مقابلة إذاعية ثانية عبر أثير «راديو ميتر» قال الرئيس المنتخب إنّه من بين المؤسّسات العامّة المرشّحة للخصخصة شركة النفط الوطنية «واي بي إف» ووسائط إعلامية عمومية مثل وكالة «تيلي آم» للأنباء وقناة «بي في بي» التلفزيونية التي قال عنها إنها أصبحت «آلة دعاية».

وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام قلقاً في شأن أثرها الاجتماعي في بلد 40 في المئة من سكّانه يعيشون تحت خط الفقر و51 في المئة من سكانه يتلقّون شكلاً من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعي.

ولكنّ ميلي شدّد أنّ الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحّة.

وعن صندوق النقد الدولي الذي منح الأرجنتين في سنة 2018 قرضاً بقيمة 44 مليار دولار، تعاني بوينس ايرس لسداده، قال ميلي إنّ فريقه «يتحاور منذ وقت طويل» مع المسؤولين في المؤسّسة المالية الدولية.

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