الأسهم الأمريكية في حالة ترقب لمحضر «الاحتياطي» ونتائج «إنفيديا»

المصدر: نيويورك - وكالات

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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين التقرير الفصلي لشركة إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير،

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 46.20 نقطة، أو 0.13 في المئة، إلى 35104.84 نقاط.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.61 نقاط، أو 0.19 في المئة، إلى 4538.77 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 67.30 نقطة، أو 0.47 في المئة، إلى 14217.23 نقطة.

ويأمل التجار في الحصول على نظرة ثاقبة لقرار صناع السياسة بشأن سعر الفائدة، بعد أن ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 5.25%-5.5%، ومعرفة ما قد يتطلبه الأمر لتغيير المسار في المستقبل.

تشير أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى شبه إجماع على أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبقى ثابتة في اجتماعها المقبل في ديسمبر.

قال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research: «نعتقد أن (أسعار الفائدة) قد تنتهي في نهاية المطاف بالبقاء مرتفعة لفترة أطول مما تتوقع السوق».

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