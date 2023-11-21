عمليات بيع لأسهم شركات السيارات بسبب ارتفاع الين في بورصة طوكيو

المصدر: طوكيو ـ رويترز

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء، على انخفاض طفيف إذ أدى ارتفاع الين مقابل الدولار إلى عمليات بيع لأسهم شركات صناعة السيارات.

وانخفض نيكاي 0.1 بالمئة إلى 33354.14 بعدما فتح على ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة وجرى تداوله على ارتفاع طفيف خلال الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2367.79 نقطة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير خبراء السوق في سوميتومو ميتسوي دي. إس لإدارة الأصول «السوق اليابانية لم تعكس ارتفاع وول ستريت الليلة الماضية بسبب صعود الين مقابل الدولار».

وأغلقت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الليلة الماضية، مع صعود مؤشر ناسداك واحداً بالمئة بدعم من سهم مايكروسوفت الذي ارتفع لمستوى قياسي بعد أن عينت الشركة مديرين تنفيذيين بارزين للذكاء الاصطناعي.

واستعاد الين قوته مع تراجع الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل العملات الرئيسية مع تدخل الصين لرفع اليوان.

وانخفض سهم هوندا موتور 2.21 بالمئة، كما تراجع سهم تويوتا موتور 1.62 بالمئة، وهبط سهم مازدا موتور 4.5 بالمئة.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات 1.75 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الصناعية الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وتؤثر قوة الين على المُصدرين لأنها تضر بقيمة الأرباح التي تحققها الشركات في الخارج عند تحويلها لليابان واحتسابها بالين.

وارتفع نيكاي إلى أعلى مستوياته منذ مارس 1990 الاثنين قبل أن يعكس مساره ويغلق على انخفاض.

وكان أداء الشركات التجارية ضعيفاً فانخفض سهم إيتوتشو 3.66 بالمئة وتراجع سهم ميتسوي 2.9 بالمئة.

وهبط مؤشر البيع بالجملة 1.69 بالمئة.

وقفز سهم شارب لصناعة شاشات العرض 9.52 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكاي.

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