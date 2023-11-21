سلسلة متاجر «ريال» الألمانية تختفي بنهاية مارس

المصدر: برلين - (د ب أ)

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تخطط سلسلة متاجر «ريال» الألمانية لإغلاق آخر متاجرها بحلول نهاية مارس 2024.

وسيتم نقل أربعة عشر من متاجرها إلى سلسلة «ريوي» المنافسة، وسيتم الاستحواذ على العديد من المتاجر الأخرى من قبل سلاسل أخرى، حسبما أعلنت الشركة.

ولا يزال يتعين على سلطات المنافسة في ألمانيا الموافقة على بعض الخطط.

وسيتم إغلاق المتاجر الـ 45 المتبقية بحلول 31 مارس 2024، حيث لم يتم العثور على مشتر لهذه المواقع «على الرغم من الجهود المكثفة».

وتقدمت سلسلة «مين ريال» بطلب لإجراءات الإفلاس في سبتمبر، مما أثر على أكثر من خمسة آلاف موظف في 62 متجراً.

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