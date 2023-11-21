أمازون تطلق برنامجاً مجانياً للتدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي

المصدر: نيويورك - (د ب ا)

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أعلنت شركة أمازون الأمريكية للتكنولوجيا أنها سوف تطلق برنامج مهارات مجانياً لتدريب الأشخاص على كيفية العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة أمازون عن تدشين برنامج «ايه اي ريدي» الجديد الذي سوف يقدم تدريباً مجانياً على مهارات الذكاء الاصطناعي وتعليماً لـ 2 مليون شخص على مستوى العالم بحلول عام 2025.

كما أعلنت الشركة عن ثماني دورات جديدة ومجانية لمساعدة البالغين على إجادة استخدام الذكاء الاصطناعي والتوليدي، وبرنامج زمالة جديد لشركة أمازون ويب سيرفيسز جينريتف ايه اي بالتعاون مع منصة التعليم الإلكتروني أوداستي.

وقال سوامي سيفاسوبرامانيان نائب رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي بشركة أمازون ويب سيرفيسز جينريتف ايه اي «الذكاء الاصطناعي يعد التكنولوجيا الأكثر تحولاً في جيلنا. إذا كنا سوف نقوم بإطلاق الإمكانيات الكاملة للذكاء الاصطناعي للتغلب على المشكلات الأكثر صعوبة، علينا أن نجعل تعلم الذكاء الاصطناعي متاحاً لأي شخص لديه الرغبة في التعلم».

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