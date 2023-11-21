لماذا ارتفعت البيتكوين لمستوي 35000 دولار في أكتوبر؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت قيمة البيتكوين في نهاية شهر أكتوبر 35000 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2022 لفترة وجيزة، مدعومة بالمشاعر الإيجابية حول صندوق تداول البيتكوين والهروب إلى الأمان الذي أدى إلى ارتفاع كبير في عمليات التصفية القصيرة، وبهذا حققت العملة المشفرة الرائدة مكاسب بنسبة 104% منذ بداية العام ونحو 105% من أدنى مستوى لها في عام 2022، يمكن أن يكون هذا الارتفاع مدفوعًا جزئيًا بالمستثمرين الذين كانوا يراهنون على الأصول المشفرة التي تتدافع لتغطية مراكز البيع.

في الشهر الماضى أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة عن رفضها لاستئناف حكم المحكمة في الدعوى التي رفعتها شركة Grayscale ضدها، الأمر الذي أثار الآمال فى احتمالية موافقة الهيئة علي انشاء صندوق الاستثمار المتداول المرتبط بالبيتكوين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد تم بناء هذا الزخم عندما قامت الشركات التي ترغب في انشاء صندوق تداول البيتكوين في البورصة بتحديث ملفاتها وتأكيد كبار المستثمرين مثل كاثي وود ومايك نوفوغراتز أن لهجة هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تغيرت وأنها الآن تتعامل بشكل إيجابي مع صناعة التشفير.

من شأن انشاء صندوق متداول في البورصة لعملة البيتكوين أن يعطي المستثمرين طريقة للاستفادة من تحركات أسعار البيتكوين دون امتلاك العملة بشكل مباشرة، خاصة وأن عملة البيتكوين تعتبر من الأصول شديدة التقلب ولا يمكن التنبؤ بتقلبات أسعارها.

كانت المؤسسات المالية الكبرى مثل BlackRock وInvesco وFidelity وGrayscale تضغط من أجل انشاء صناديق Bitcoin ETFs وقدمت طلبات لبيع هذه الأصول وتصورها على أنها خيارات استثمارية أكثر أمانًا مقارنة باستثمارات العملات المشفرة المباشرة المعروفة بطبيعتها المضاربة وتقلب الأسعار.

كيف هو أداء سوق التشفير؟

منذ بداية هذا العام يتأرجح سوق العملات المشفرة من الهبوط إلى الصعود، خاصة بعد أن هزت تداعيات بورصة FTX في عام 2022 السوق وقلبته نحو الأسفل، أعطى هذا العام منظورًا جديدًا وإيجابيًا للعملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإثيريوم والتي تحولت تدريجيًا إلى اللون الأخضر بفضل الوضع الاقتصادي الكلي المريح والتضخم البارد.

ومع ذلك، فإن مشاعر السوق تحولت ببطء من الخوف إلى الجشع ومن ثم إلى الحياد، هذه هي طبيعة سوق العملات المشفرة فهي شديدة التقلب ولا يمكن التنبؤ بها، وقد أظهرت العملات المشفرة علامة على الاستقرار في الأشهر القليلة الماضية بسبب التضخم في الولايات المتحدة وتأثيره على السيولة.

أدى موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة إلى تحريك سوق العملات المشفرة رأسًا على عقب، تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 31000 دولار في يوليو 2023 ووصلت مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها في أغسطس 2023 عند 27000 دولار ولكنها أظهرت انتعاشًا هائلاً في أكتوبر عند مستوى 35046 دولار، وقد ترك هذا مستثمري العملات المشفرة في حيرة وتوتر.

يبلغ الحجم الحالي في سوق العملات الرقمية المشفرة 41.21 مليار دولار، ومع ذلك، إذا تحدثنا عن أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد كانت البيتكوين والإيثريوم على رأس القائمة حتى الشهر الماضي وأظهرتا علامات التعافي، اعتبارًا من 31 أكتوبر الماضي يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 34497 دولار ويتم تداول الإيثريوم بسعر 1808 دولار.

يعتقد خبراء العملات الرقمية أن الوضع الحالي صعب وأن التعافي ما زال طويلاً، خاصة وأن معظم العملات المشفرة متخلفة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذا أخذنا سعر البيتكوين علي سبيل المثال فإنها لا تزال أقل بنسبة 50% من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي كان في نوفمبر 2021 عند 60 ألف دولار، ويبلغ سعر إيثريوم حاليًا 1800 دولار بينما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4000 دولار في عام 2021.

لا شك أن سوق العملات المشفرة حتى الآن قد استجاب بشكل إيجابي لحالة عدم اليقين المالي العالمية ولا يزال يقف بقوة وسط تشديد الأوضاع الائتمانية مع تقلبات سوق السندات الهشة، لا يمكن للعملات المشفرة أن تبحر بمفردها، فمن أجل خلق جو متوازن يجب على جميع الأصول المالية الأخرى أن تتبع نفس المشاعر.

هل الاستثمار في العملات المشفرة آمن؟

شهد سوق العملات المشفرة الجانب الجيد وكذلك الجانب الأسوأ من السوق سواء كان ذلك بسبب تأثيرات ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية أو انهيار عملة Terra-Luna أو انهيار بورصة FTX أو تشديد التنظيم الضريبي، فقد شهد أقسى العواصف خلال السنوات القليلة الماضية.

أعطى عام 2023 بداية جديدة لعالم العملات المشفرة حيث أظهر علامات إيجابية على التعافي، يعتقد مستثمرو العملات المشفرة أنه في مثل هذه المواقف، يعد الاستثمار في العملات الرقمية المستقرة مثل البيتكوين والإثيريوم خيارًا آمنًا، يرى خبراء العملات المشفرة أنه في المحفظة الإجمالية يجب على المستثمرين أن ينظروا فقط إلى استثمار بنسبة 5% فقط من العملات المشفرة، الجزء الأكثر أهمية هو استثمار مبلغ ضئيل فقط وليس كل مدخراتك لأن السوق شديد التقلب وهناك احتمالات لخسارة كل شيء.

أهم شيء يجب أن تتذكره قبل الاستثمار في العملة المشفرة هو أن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية وأن الاستثمار لا يمكن أن يسير دائمًا كما هو مخطط له، في الوقت الحالي، لا يزال السوق يتعافى وقد لا يكون الاستثمار الآن فكرة جيدة، حتى خبراء العملات المشفرة مرتبكون بديناميكيات سوق العملات المشفرة الحالية، سيكون خيارًا حكيمًا أن تستثمر كل مدخراتك في العملات المشفرة وتقوم بالبحث والتحليل قبل الاستثمار.

ما الذي ينتظرنا في سوق العملات المشفرة؟

تعرض سوق العملات المشفرة لضغوط كبيرة بسبب المخاوف الواسعة بشأن مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات والرسوم المفروضة على بورصة العملات المشفرة بينانس وكذلك سيناريو التضخم العالمي، ومع ذلك، فإن بيانات التضخم الهادئة والعديد من العوامل العالمية الأخرى قد ساهمت في موازنة الزخم الهبوطي لعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة مثل Dogecoin وBNB وSolana وغيرها الكثير.

في الوقت الحاضر، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.27 تريليون دولار، في المرة الأخيرة، سجل سوق العملات المشفرة إشارات إيجابية أصغر بسبب التخفيف من أنشطة الاقتصاد الكلي مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة، يرجع السبب الرئيسي إلى نهج البنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه رفع أسعار الفائدة أو زيادة الثقة في التمويل اللامركزي بعد الفشل المصرفي في الولايات المتحدة أو لتجنب الركود أو أن سوق العملات المشفرة حصل على دعم كبير من هذه العوامل ورفع التوقعات الإيجابية للمستقبل.

أيضًا، هناك آمال كبيرة على عوائد السياسة النقدية التي قد تشمل البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، ويمكن تغيير عقول المنظمين الذين بدوا عازمين على قمع الأصول الافتراضية.

إضافة إلى ذلك، هناك أيضًا سبب رئيسي وراء هذا الارتفاع الأخير في أسعار العملات المشفرة، حيث أدت عدوى البنوك إلى خسائر فادحة في مختلف ممتلكات الشركات، الأمر الذي أجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على التساهل في رفع أسعار الفائدة لمكافحة مشاكل السيولة الشديدة، سعر الفائدة الحالي في الولايات المتحدة في وقت كتابة هذا التقرير هو 5.50%.

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