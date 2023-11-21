«إياتا»: إنتاج الوقود المستدام تضاعف 3 مرات خلال 2023

المصدر: وام

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قال خالد العيسوي، مدير منطقة الخليج والشرق الأدنى في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن إنتاج وقود الطيران المستدام حالياً يمثل أقل من 1% من المطلوب في القطاع، رغم تسارع وتيرة الإنتاج إذ تضاعف الإنتاج والاستخدام خلال العام 2023 بأكثر من 3 أضعاف العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى دخول استثمارات كبيرة للمجال، والتزام شركات الطيران بشراء الكميات المتوفرة في السوق.

وأكد العيسوي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الثالث لمنظمة "إيكاو" بشأن الطيران والوقود البديل، أن نمو إنتاج وقود الطيران المستدام يحتاج إلى دعم حكومي، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والاستثمار في الكوادر البشرية، لافتا إلى أن المستويات المتوفرة من وقود الطيران المستدام حالياً لا تدعم التوجهات المطلوبة، فالإنتاج غير قادر على تلبية الطلب والأسعار مرتفعة.

وأضاف أن الأمر المبشر حتى الآن هو وجود توافق من قبل اللاعبين الأساسيين في هذا المجال سواء شركات الطيران أو الجهات الحكومية، أو الجهات المنتجة، وبالتالي يمكن أن يقود ذلك إلى التوصيات المطلوبة.

وحول احتياجات قطاع الطيران للوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2050 ، قال إن الكمية المطلوبة حينها ستكون نحو 500 مليون طن.

وأكد العيسوي ، أهمية المؤتمر الثالث لمنظمة "إيكاو" بشأن الطيران والوقود البديل، لا سيما مع التركيز على وقود الطيران المستدام الذي يمثل الركيزة الأساسية في وصول قطاع الطيران إلى هدف الانبعاث الصفري في عام 2050، مشيراً إلى أن الطريق إلى الانبعاث الصفري يعتمد بنسبة تتجاوز 65% على الوقود البديل.

وقال إن العالم يتطلع إلى نتائج المؤتمر، معرباً عن أمله بالتوصل إلى توصيات تحقق الهدف المنشود الذي يعتمد على زيادة مستويات إنتاج وقود الطيران المستدام.

ونوه بأن حركة السفر حول العالم استعادت أكثر من 97% من مستوى السفر ما قبل الجائحة، فيما تزيد عن ذلك وتقترب من 100% في منطقة الشرق الأوسط، حتى أن بعض دول المنطقة تجاوزت مستويات 2019، متوقعاً استمرار مسار النمو في حركة السفر خلال العام المقبل، وفيما يخص الإمارات، أشار إلى أنها تعدت ما قبل الجائحة بنسب كبيرة.

وحول أرباح شركات الطيران في العالم والمنطقة، قال العيسوي إن الأرباح ستكون إيجابية خلال العام الجاري على المستوى العالمي، فالتعافي كان سريعاً في معظم الأسواق، وفيما كانت الأرباح محدودة العام الماضي فالعام الجاري سيشهد تحسناً ملحوظاً.

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