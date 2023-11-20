إيميت شير رئيساً تنفيذياً موقتاً لـ«أوبن إيه آي».. وسام ألتمان إلى «مايكروسوفت»

المصدر: سان فرانسيسكو - (أ ف ب)

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اختار مجلس إدارة «أوبن إيه آي» في قرار مفاجئ، رئيس «تويتش» Twitch السابق، إيميت شير، رئيساً تنفيذياً مؤقتاً للشركة ليحل محل سام ألتمان بعد إقالته.

وقال إيميت شير على منصة إكس «تلقيت اليوم مكالمة تدعوني إلى التفكير في فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة أن أصبح الرئيس التنفيذي الموقت لـ«أوبن إيه آيه». بعد التشاور مع عائلتي والتفكير في الأمر لساعات قليلة فقط، قبلتُ بالعرض».

وأقيل ألتمان الوجه البارز في سيليكون فالي من منصبه كرئيس لشركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت «تشات جي بي تي» قبل عام، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن «صريحاً» معه.

ورداً على إقالته، أعلن رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان وهو أحد مؤسسي الشركة استقالته.

ونفى شير في منشوره أن يكون ألتمان أقيل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وأوضح «قبل أن أقبل بالوظيفة، تحققت من الأسباب التي كانت وراء التغيير. لم يقل مجلس الإدارة سام بسبب أي خلاف محدد بشأن السلامة، كان تبريره مختلفاً تماماً عن ذلك».

وتابع «لست مجنوناً لتولي هذه الوظيفة من دون دعم مجلس الإدارة لتسويق نماذجنا الرائعة».

وقبل ساعة من إعلان شير، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا أنه سيعين ألتمان لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الاصطناعي في المجموعة.

وظّفت شركة مايكروسوفت سام ألتمان، مؤسس شركة «أوبن إيه آي»، التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا على منصة «إكس»: إن سام ألتمان وغريغ بروكمان، وكلاهما من مؤسسي «أوبن إيه آي»، «سينضمان مع زملاء آخرين إلى مايكروسوفت لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الاصطناعي في المجموعة».

بدوره كتب ألتمان (38 عاماً) الوجه البارز في سيليكون فالي على المنصة «المهمة مستمرة».

وأضاف ناديلا: «نحن ملتزمون بشراكتنا مع +أوبن إيه آي+ وواثقون من خريطة الطريق المقررة لمنتجنا»، واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في «أوبن إيه آي»، ودمجت هذه التكنولوجيا في منتجاتها، مثل محرك البحث «بينغ».

وأقيل ألتمان من منصبه كرئيس لشركة «أوبن إيه آي»، التي أطلقت «تشات جي بي تي»، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن «صريحاً» معه.

وأوضح مجلس إدارة الشركة أن «رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة تداولية، أجراها مجلس الإدارة خلصت إلى أنه لم يكن دائماً صريحاً مع مجلس الإدارة، ما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته»، مشيراً إلى أنه «لم يعد لديه الثقة في قدرته على إدارة أوبن إيه آي».

وعقب ذلك أعلن عدد من مديري الشركة التي أسست نهاية 2015 استقالاتهم، من بينهم رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان،

وكتب العديد من الموظفين على إكس: «أوبن إيه آي لا شيء من دون المساهمين فيها».

وكتب مجلس الإدارة في مذكرة أرسلها إلى موظفيه مساء الأحد، بحسب مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ليل الأحد ـ الاثنين أن هذه الإقالة تشكل «الطريقة الوحيدة للتقدم، والدفاع عن مهمة أوبن إيه آي».

وأثار إطلاق النسخة الأولى من «تشات جي بي تي» في 30 نوفمبر 2022 سباقاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعد على أنه ثورة مماثلة لظهور الإنترنت، بإنتاج نصوص وتعليمات برمجية وصور وأصوات بناء على طلب بسيط من المستخدم، لكنه يثير مخاوف خصوصاً من خطر تهديد الديمقراطية بسبب التضليل، والتوظيف بسبب احتمال استبدال بعض المهن.

(واشنطن - أ ف ب)

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