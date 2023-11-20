تحركات طفيفة لمؤشرات «وول ستريت».. وسام ألتمان يصعد بأسهم «مايكروسوفت»

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مركز الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة، في حين حقق سهم مايكروسوفت مكاسب بفضل أنباء عن انضمام رئيس أوبن أيه.آي السابق سام ألتمان إلى شركة البرمجيات العملاقة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 100 نقطة يما يعادل 0.30 بالمئة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 15 نقطة أو 0.35 بالمئة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 77 نقطة أو 0.57 بالمئة.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1.2 % بعد أن قال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا إن رئيس OpenAI السابق سام ألتمان سينضم إلى عملاق التكنولوجيا لقيادة فريق بحث جديد للذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر. وسيكون يوم الجمعة أيضاً يوم تداول قصيراً. كان التداول في فترة عطلة عيد الشكر متقلباً في السنوات الأخيرة، لكن شهر نوفمبر لا يزال هو الشهر الأفضل أداءً لمؤشر S&P 500، وفقاً لتقويم متداولي الأسهم.

ومن المقرر أن تعلن نفيديا عن أرباحها يوم الثلاثاء. حيث يعتبر سهم شركة تصنيع الرقائق هو الأفضل أداءً هذا العام، مرتفعاً بأكثر من 200 ٪.

وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية: «بدأت الأسواق تعتقد حقاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من أسعار الفائدة والآن تقوم السوق بتسعير مخروط الاحتمال بشأن متى سيتم تخفيض أسعار الفائدة، وأعتقد أنها أقرب مما يقدره الناس حقاً»، مضيفاً، «لهذا السبب رأيت الأسواق تستقر إلى حد ما في الشهر والنصف الماضيين».

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