استقالة رئيس شركة «كروز» لسيارات الأجرة ذاتية القيادة بسبب حادث

المصدر: كاليفورنيا - (د ب أ)

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استقال كايل فوجت رئيس شركة «كروز» لسيارات الأجرة ذاتية القيادة، والمملوكة لشركة جنرال موتورز، خلال التحقيق في حادث وقع لامرأة من المشاة في سان فرانسيسكو.

وقال فوجت، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنه يريد الآن قضاء بعض الوقت مع عائلته، واستكشاف أفكار جديدة. وبعد الحادث، تم أيضاً انتقاد سياسة المعلومات الخاصة بإدارة كروز.

وتعود ملكية شركة «كروز» لشركة «جنرال موتورز» العملاقة للسيارات.

وقامت سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة «كروز»، بسحب امرأة من المشاة لمسافة عدة أمتار، في الحادث الذي وقع في بداية شهر أكتوبر الماضي.

وكانت المرأة قد صدمتها أولاً سيارة أخرى، كان يقودها شخص، وألقى بها أمام السيارة ذاتية القيادة.

ووفقاً لتقرير الحادث، توقفت سيارة الأجرة ذاتية القيادة على الفور، لكن المرأة ظلت ملقاة تحتها.

وتمت برمجة السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة «كروز»، بحيث تتوقف تلقائياً في بعض الحالات على جانب الطريق بعد الاصطدامات، حتى لا تعرقل حركة المرور، وهو ما قرر البرنامج الإلكتروني أيضاً القيام به في هذه الحالة، رغم أن المرأة كانت لا تزال أسفل السيارة.

وتم سحب المرأة نحو ستة أمتار، ووصلت سرعة السيارة إلى نحو 11 كيلومتراً في الساعة، بحسب تقرير لإدارة المرور في كاليفورنيا.

وقامت شركة «كروز» منذ ذلك الحين بتغيير البرمجيات الخاصة بمركباتها البالغ عددها 950 سيارة تقريباً، لمنع تكرار الموقف ثانية. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف جميع الرحلات على الطرق العامة في الولايات المتحدة.

وانتقدت إدارة النقل حقيقة أنه تم الإعلان عن الجزء الأول فقط مما حدث في البداية، ولكن ليس حقيقة أن سيارة الأجرة ذاتية القيادة حاولت التوقف على جانب الطريق بعد الحادث، بينما كانت المرأة عالقة تحتها.

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